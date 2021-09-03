“Masumlar Apartmanı”nın yeni sezon tarihi açıklandı!

Sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı’nın yeni tanıtımı büyük ilgi gördü. Yayımlandığı günden itibaren Türkiye ve dünyada en çok konuşulan dizi, yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı ekranlara dönüyor.Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan vuran “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de.