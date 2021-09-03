Sezon finaliyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı’nın yeni tanıtımı büyük ilgi gördü. Yayımlandığı günden itibaren Türkiye ve dünyada en çok konuşulan dizi, yeni sezonuyla 14 Eylül Salı akşamı ekranlara dönüyor.
Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan vuran “Masumlar Apartmanı” yeni sezonuyla 14 Eylül Salı günü saat 20.00’de TRT 1’de.
Tanıtım linki:
“Masumlar Apartmanı”nın yeni sezon tarihi açıklandı!
TRT 1’in geçen sezona damgasını vuran dizisi “Masumlar Apartmanı”nın yeni tanıtımı yayımlandı. Hikayesi ve oyunculuklarıyla geçen sezon dikkatleri çeken dizi 14 Eylül Salı saat 20.00’de yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.
03.09.2021 22:35 Dizi Galeri