Masum'un yayın tarihi belli oldu!

Dijital TV sektörünün önde gelen ismi BluTV’nin, merakla beklenen ilk yerli online dizisi Masum’unyayın tarihi belli oldu.

Magazin - 17 Ocak 2017 06:00
Masum'un yayın tarihi belli oldu!
Yapımını D Productions’ın yaptığı, Berkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini de üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce yaptı.

Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan Masum’un başrollerinde ise; Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var.

Masum 27 Ocak'da yayınlanacak.


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