Masum'un yayın tarihi belli oldu!

Magazin - 17 Ocak 2017 06:00

Yapımını D Productions’ın yaptığı, Berkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini de üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce yaptı.Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan Masum’un başrollerinde ise; Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var.Masum 27 Ocak'da yayınlanacak.