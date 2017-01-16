Yapımını D Productions’ın yaptığı, Berkun Oya’nın kendi tiyatro oyunu “Bayrak”tan uyarlayıp aynı zamanda proje tasarımı ve senaristliğini de üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Altın Portakal ödüllü Seren Yüce yaptı.
Her biri 60 dakikalık 8 bölümden oluşan Masum’un başrollerinde ise; Haluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay, Okan Yalabık, Serkan Keskin, Tülin Özen ve Bartu Küçükçağlayan var.
Masum 27 Ocak'da yayınlanacak.
Masum'un yayın tarihi belli oldu!
Dijital TV sektörünün önde gelen ismi BluTV’nin, merakla beklenen ilk yerli online dizisi Masum’unyayın tarihi belli oldu.Magazin - 17 Ocak 2017 06:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MAGAZİN HABERLERİ
- Gonca Vuslateri'den Attila Özdemiroğlu'na duygusal anma
- Seren Serengil, sevgilisinin Özay Bakır'ın annesiyle tanıştı
- Çılgın Sedat Survivor'dan elendi, burnunu yaptırdı
- Gelin adayı Esin, damat adayı Serkan’ın kapısına dayandı!
- Kara Sevda'da Kemal ve Nihan'ın büyük sınavı
- Mert Fırat ve Kerem Alışık da Arif V 2016'da!
- Acun Ilıcalı'dan evlilik açıklaması!
- Zehra Çilingiroğlu, Londra'daki okulu bıraktı mı?
- Survivor'dan diskalifiye edildi!
- Gökhan Özoğuz'dan paylaşım açıklaması