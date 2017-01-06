Mat ruj nasıl kullanmalı?

Mat rujlar bu yaz çok moda. Fakat dudaklardaki bütün kusurları ortaya dökebilirler.

Güzellik - 06 Ocak 2017 11:21

Dudaklarınız kuruysa, sağlıksız görünüyorsa mat ruj kullanmadan önce bir takım noktalara dikkat etmelisiniz.



Dudaklarınıza peeling yaptıktan sonra gece uyumadan dudaklarınızı nemlendirirseniz, sabah kalktığınızda dudaklarınız mat rujunuzu sürmek için hazır olacaktır. Eğer doğal bir yöntem arıyorsanız dudaklarınıza argan, hindistancevizi ve badem yağı da uygulayarak nemlendirme sağlayabilirsiniz. Mat rujunuzun aynı tonlarında bir dudak kalemi kullanırsanız rujunuzun daha kolay ve düzgün sürülmesini sağlamış olursunuz. Rujunuzu da mutlaka bir fırça yardımıyla dudaklarınıza uygulayın.

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