Matej Mitrovic'in Beşiktaş'a transfer süreci tamamlandı. İşte anlaşmanın detayları;
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
"Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.
Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup
2016-2017 Sezonunda 600.000 Avro,
2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Avro,
2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Avro Garanti Ücret
Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Avro ödenecektir."
Matej Mitrovic, resmen Beşiktaş'ta! İşte ücreti
Beşiktaş Futbol A.Ş., Matej Mitrovic'in transfer sürecinin tamamlandığını KAP'a bildirdi.Futbol - 06 Ocak 2017 13:28
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