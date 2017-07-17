Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe bir transfer daha yaptı.
Sarı-lacivertli kulüp İtalya'nın Cagliari takımında forma giyen Şilili Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı. Mauricio Isla, geçtiğimiz sezon başında İtalyan devi Juventus'tan 4 milyon Euro karşılığında Cagliari'ye transfer olmuştu. 29 yaşındaki tecrübeli sağ bek geçtiğimiz sezon da Cagliari formasıyla 35 maçta forma giymiş ve 1 gol, 6 yapmıştı. Şili Milli Takımı'nın formasını da giyen Isla, geçtiğimiz aylarda Rusya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'nda ülkesi adına mücadele etmişti. Mauricio Isla, 80 kez de ülkesinin milli formasını terletti.
Kaynak:DHA
Mauricio, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Şilili Mauricio Isla ile anlaşmaya vardı...Spor - 17 Temmuz 2017 15:35
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