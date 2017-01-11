Meclis Genel Kurulu'nda AKP ve CHP'liler arasında kavga çıktı

Yaşam - 12 Ocak 2017 03:56

İki partinin vekilleri arasındaki gerilimin yumruklaşmaya vardığı görüldü. Gerginliğin ardından yaşananları anlatan CHP milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın kendisinin üzerine yürüdüğünü ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyledi.'Telefonum bile gasp edildi' diye konuşan Kaplan'a karşılık Mustafa Elitaş da "Bakın jandarmaya ihtiyacımız yok. Herkes gazeteci olmuş." diye konuştu. Öte yandan Meclis'te görüşülen 3. madde 341 oy ile kabul edildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de devam eden anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili konuştu: "Parlamentoda çalışmaları engellemek, süreci uzatmak bunlar hiçbir şey kazandırmıyor. Ne yaparsanız yapın, ne ederseniz edin, 15 gün değil de 1 ay. Ama parlamentodan bu, ben inanıyorum ki çıkıp milletin önüne gidecektir. Eğer millete saygınız varsa, eğer milletin iradesine inanıyorsanız, eğer gazi Mustafa Kemal’in egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine inanıyorsanız o zaman bir an önce bırakın müzakereler bitsin, milletin önüne gitsin. Millet ne karar veriyorsa bu karara hep birlikte eyvallah diyelim.Kimseye bu yollar kapalı değil. Ama bakıyorsunuz şurada Meclis’te bir anayasa değişikliği çalışması olacak. Bu çalışmalarda yaşanan tabloyu görüyorsunuz değil mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletinse Meclis'in çalışma üslubu bellidir. O kürsü yıkmak için oraya konmadı, sadece söylenecek veya söyleyecek sözü olanlar için oraya kondu. Öbür taraftan terör örgütleriyle, parlamentonun önüne gelip orada eylem yapmaları o da çok farklı bir şey. Bunlar iyi niyet göstergesi değildir. “Ne yapacağımızı göreceksiniz” diye tehdit savurmak bu anlayışta olanları bir yere varılamaz."