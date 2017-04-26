Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir'in konuğu Fenerbahçe... Cengiz, 7. dakikada Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor.

Futbol - 26 Nisan 2017 20:45
Medipol Başakşehir 1-0 Fenerbahçe
İŞTE İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Faruk, Caiçara, Attamah, Epureanu, Eren, Mahmut, Emre, Cengiz, Visca, Mustafa Pektemek, Adebayor
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Ozan Tufan, Josef de Souza, Mehmet Topal, Aatıf, Lens, Van Persie
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