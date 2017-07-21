Medipol Başakşehir, Club Brugge maçına hazırlanıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 26 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor - 21 Temmuz 2017 16:39
İstanbul Fatih Terim Stadyumu antrenman sahasında gerçekleştirilen çalışma, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık şekilde yapıldı. Turuncu-Lacivertli ekipte yeni transferler Kerim Frei ve Manuel Da Costa da ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Düz koşuyla başlayan antrenman, istasyon çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular çalışmalarını bu şekilde sürdürdü.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmandan önce Gökhan İnler ve Kerim Frei ile uzun süre sohbet etti.

Kaynak:DHA
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