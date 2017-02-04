Medipol Başakşehir - Galatasaray: 2 - 1

(DHA)-Medipol Başakşehir çeyrek finale yükseldi..

Futbol - 04 Şubat 2017 22:28

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Galatasaray'ı 2 - 1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekibe turu getiren golleri 15 ve 27. dakikalarda Mustafa Pektemek kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise 90+2. dakikada Eren Derdiyok'tan geldi.



İSTİFA SESLERİ



Bu arada Galatasaraylı taraftarlar uzun süre, "Yönetim istifa" ve "Riekerink istifa" tezahüratları yaptı.

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