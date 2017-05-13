Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2 - 1

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, sahasında Gençlerbirliği'ni 2 - 1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Futbol - 13 Mayıs 2017 18:14
Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği: 2 - 1
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Marcio Mossoro ve 66. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise 26. dakikada Tokelo Rantie attı.

Medipol Başakşehir bu galibiyetle puanını 66'ya çıkararak maç fazlasıyla Beşiktaş'ın 1 puan önünde liderliğe yükseldi. Gençlerbirliği ise 40 puanla 8. sırada kaldı.

KAYNAK: DHA
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