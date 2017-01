Meditasyon niteliğinde bir sergi

Kültür-Sanat - 11 Ocak 2017 09:54

Çopuroğlu'nun birçok rolü var: Küresel bir şirkette uluslararası bir yönetici, iki çocuk babası, birçok sanatçı ve stilden ilham alarak kendi kendini yetiştirmiş bir sanatçı, aksiyon romanı yazarı ve gitarist. Edebiyat, müzik ve güzel sanatlara yayılan geniş kapsamlı ve meraklı keşiflerinde, Çopuroğlu yaratıcı hayal gücü ve toplumsal gerçeklik arasındaki ilişkiyi inceliyor ve dürüst sanatın, hem varlığın tüm kusurları ve eksikleriyle, hem de kendisi yaşayan bir süreç olarak değişim ve gelişimi ortaya koyması zorunluluğunu yansıtıyor. Sanat, sanatçının yaşamını genişletmek için enerji ve merakını akıttığı bir yol ve aynı zamanda içinde bulunan sihrin erdemi gereği bir zorunluluk.Çopuroğlu'nun eserlerinde, güzellik her zaman kadın resimleriyle özdeşleşiyor. Diğer yandan, çirkinlik heykellerindeki eril malzeme kullanımı ile sunuluyor. ‘Güzellik ve ahlak' ile 'çirkinlik ve yasakları’ davet eden ve sanat etkinlikleri içinde her ikisine de yer veren kabiliyeti, Çopuroğlu'nun sanatını benzersiz olma vaadinde kılan özellik. Sanatçı, insanlardaki ikilemleri tetikleyip bunlara tepki verirken, bir aktivite olarak ‘Güzeller ve Çirkinler' fikrini üretiyor.Sergi, Galeri Eksen Nişantaşı’nda 15-22 Şubat 2017 tarihleri arasında pazar günleri hariç her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında görülebilir.