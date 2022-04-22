Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye’nin megastarı Tarkan’la el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.
Mega anlaşma! Tarkan'la el sıkıştılar!
Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.
22.04.2022 13:20 Magazin
Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye’nin megastarı Tarkan’la el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.