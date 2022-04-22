Mega anlaşma! Tarkan'la el sıkıştılar!

Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.

22.04.2022 13:20 Magazin

Mega anlaşma! Tarkan'la el sıkıştılar!
14 Haziran’da Türkiye pazarına girmeye hazırlanan Disney Plus, Türkiye’nin en büyük 15 yıldız ismiyle marka ve yetenek yüzü anlaşması yapmıştı. Engin Akyürek’li lansman projesi “Kaçış”ın resmi duyurusunu dün yapan platform bomba etkisi yaratacak bir anlaşmaya daha imza attı.

Halit Ergenç, Cansu Dere, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Aras Bulut İynemli, Can Yaman, Demet Özdemir, Hande Erçel, Burak Deniz gibi birbirinden ünlü isimlerle anlaşan Disney Plus, şimdi de dev bir hamleye imza attı ve Türkiye’nin megastarı Tarkan’la el sıkıştı. Tarkan, Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği platformun hem marka ve reklam yüzü olacak, hem de içerik hazırlayacak.
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