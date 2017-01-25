Megastar Tarkan'ı hiç böyle görmediniz

Magazin - 25 Ocak 2017 23:00

Minik Serçe Sezen Aksu'nın 6 yıl aradan sonra çıkardığı 'Biraz Pop Biraz Sezen' adlı albümü hayranlarını ve yakın dostlarını çok mutlu etti.Sezen Aksu'nun sanat hayatında emeği geçenlerin başında yer alan Megastar Tarkan da bu albümün çıkmasına olan mutluluğunu gizlemeyemedi. Tarkan aracının içinde Sezen Aksu şarkısı eşliğinde çektiği bu videoyu Istagram'da hayranlarıyla paylaştı.