Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti! Videoyu çeken kişinin ‘Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?’ diye sorması üzerine Alakurt, “Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek.” dedi. O görüntüler sosyal medyada oldukça tepki çekti.
Mehmet Akif Alakurt, kendini kesti!
Adanalı ve Sıla dizileriyle şöhrete kavuşan, ancak oyunculuğu radikal bir kararla bırakarak adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, skandal paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Alakurt, yaptığı bir paylaşımda kendine zarar verince herkesi şaşkına çevirdi.
20.04.2020 19:45 Magazin