Mehmet Akif Alakurt takipçisine küfürler savurdu!

'Adanalı' ve 'Sıla' dizileriyle büyük bir popülerliğe ulaşan Mehmet Akif Alakurt, Fatih Sultan Mehmet'in hayatının anlatıldığı 'Fatih' dizisinin başarısız olmasının ardından Türkiye'yi terk ederek yurt dışına taşınmıştı. Ardından da sık sık takipçileriyle sosyal medyada polemiğe giren oyuncu bu kez küfürler savurdu.Mehmet Akif Alakurt, “O kadar spor yaptın hiçbir şey yok” diye mesaj atan takipçisine müstehcen küfür ederek cevap verdi. Peş peşe takipçilerinden gelen mesajlara cevap veren Alakurt, “Kendini çok bozmuşsun. Biz seni televizyondaki hallerinle sevdik yanlış bir insansın” diyen takipçisine “Oturun bebeler dizilerinizi izleyin, kendinize hakaret ettirmeyin. Damarınızdaki asil kanın hakkını verin vermeyenin de bu sayfada ve her türlü ortamda hakkını bizzat veririz. Akıllı olun” diyerek tehdit etti.