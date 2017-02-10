60 yaşına basan sanatçı kutlamanın ardından soluğu hastanede aldı. Erbil, gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorulara 'rutin kontrol' yanıtını verdi.
Mehmet Ali Erbil doğum gününü hastanede geçirdi
Mehmet Ali Erbil önceki gün bir mekanda yeni yaşını kutladı.Magazin - 10 Şubat 2017 11:58
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