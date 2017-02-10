Mehmet Ali Erbil doğum gününü hastanede geçirdi

Mehmet Ali Erbil önceki gün bir mekanda yeni yaşını kutladı.

Magazin - 10 Şubat 2017 11:58
Mehmet Ali Erbil doğum gününü hastanede geçirdi
60 yaşına basan sanatçı kutlamanın ardından soluğu hastanede aldı. Erbil, gazetecilerin sağlık durumu ile ilgili sorulara 'rutin kontrol' yanıtını verdi.

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