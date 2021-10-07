Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını söyleyerek şovmenin kendisine “Bu gecce yanında uyumak istiyorum” şeklinde attığı mesajları ifşa etmişti.
"50 BİN TL’LİK “SUS PAYI”
Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunan Ronay, adliye çıkışı yaptığı konuşmada ise “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak 50 bin lira para teklifinde bulundu” demişti.
“OLAY KAPANDI” MESAJI VERDİ
Mehmet Ali Erbil, bu kez Instagram hesabından paylaşımda bulunarak Ece Ronay’ın nişanlısı Mehmet Bilir ile videosunu yayınladı.
64 yaşındaki Erbil, paylaştığı videoda “Mehmet kardeşim Ece Ronay’ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet’i bu olayları kapatalım, üstüne örtelim diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti geldi yemeğimi yedi” diye konuştu.
Bilir ise “Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum” dedi.
"ERKEKLER KENDİ ARASINDA ANLAŞMIŞ, ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"
Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" dedi. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da ekledi.
Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ın nişanlısıyla video paylaştı! Nişan atıldı!
Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ve tehdit ettiğini öne süren Ece Ronay, mahkemeye başvurdu. Ünlü şovmen hakkında 2 ay süreyle tedbir kararı aldıran Ronay, adliye çıkışı ilginç iddialarda bulundu: “Asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak 50 bin lira teklif etti.” Sosyal medyadan paylaşım yapan Erbil, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak olayın çözüldüğü mesajını verdi. Ronay ise buna çok sinirlenerek "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" dedi.
07.10.2021 09:54 Magazin