Mehmet Ali Erbil hakkında şok suçlama! "Bana sözlü tacizde bulundu"

Karpuz isimli şarkısıyla ünlenen genç şarkıcı Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etti. Instagram hesabından sitem dolu bir paylaşım yapan Ronay, "Klibimde oynattım ama sonrasında ahlaksızlıkları devam etti" dedi."Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın" diyen Ronay paylaşımında "Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım" dedi.Ünlü fenomen sözlerini şöyle sürdürdü:"Klip sonrası ahlaksızlar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun."Genç fenomen açıklamasıyla birlikte Erbil'in kendisine attığını iddia ettiği mesajları da ifşa etti. Erbil'in mesajlarında "Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum, Memelerini Tiktok'ta açıp göstermek daha mı saygın" gibi cümleler vardı.