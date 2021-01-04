Mehmet Ali Erbil: İki yıl sonra ilk tıraşım!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan şovmen Mehmet Ali Erbil, sonunda ayağa kalktı. Sağlık durumu günden güne iyiye giden Erbil, Instagram hesabından banyoda sakal tıraşı olduğu anları paylaştı.İşte o anlar: