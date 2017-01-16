Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'i Londra'ya gönderdi

Mehmet Ali Erbil Yasmin'i Türkiye'den Londra'ya gönderdi..

Magazin - 16 Ocak 2017 14:02
Mehmet Ali Erbil kızı Yasmin'i Londra'ya gönderdi
Son dönemde kızını magazin bültenlerinde sık gören baba Mehmet Ali Erbil, radikal bir karar aldı. Mehmet Ali Erbil'in 21 yaşındaki kızı Yasmin Londra'ya gönderildi. Yasmin Erbil, dil okuluna gidip daha sonra oyunculuk eğitimi alacak.





Yasmin Erbil henüz 21 yaşında. Sosyal medyayı da çok aktif kullanıyor.

Yasmin Erbil, yaz aylarında magazin muhabirlerinin objektiflerinin yakın takibinde.

Geçtiğimiz yaz aylarında da adından çokça söz ettiren Yasmin Erbil, zaman zaman sosyal paylaşım sitelerinde de özel fotoğraflarını paylaşıyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:posta.com.tr
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