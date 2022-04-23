Mehmet Ali Erbil: Ortalık çok tehlikeli!

Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Erbil, muhabirlerin, "Sizi çok sağlıklı gördük. Ailece iftar yaptınız sanırım." sözlerinin üzerine şunları söyledi:
"Evet arkadaşlar. Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine bir araya geldik. Hayırlı bayramlar herkese. Bayram gelmedi ama şimdiden kutluyorum. Nice bayramlara sağlıkla, sıhhatle... Oğlumla annesi ve amcası ile birlikte aylık rutin toplantımızı yapıyoruz. 'Okul nasıl gidiyor, dersler nasıl gidiyor, ne gibi önlemler alabiliriz?' bunlar konuşuyoruz. Her velinin yapması gereken bir şey. Başıboş bırakılmaması lazım asla, ortalık çok tehlikeli. Bir problem yok, olduğunda babası burada. Boyu da beni geçti."
"SEDA BENİM CANIM"
“Mehmet Ali Bey, Seda Hanım (Sayan) evlilik arifesinde, yedinci kez evleniyor. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna Erbil, "O benim canım, her zaman güzel, her zaman genç" karşılığını verdi. Eski eşler, ayrı ayrı araçlara binerek, evlerinin yolunu tuttu. Ali Sadi Erbil'i evine annesi Tuğba Coşkun bıraktı.