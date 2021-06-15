Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığı süresince kendisini arayıp sormayan Seda Sayan’a fena yüklendi:
“Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor.”
Erbil, Beyaz Magazin’de şunları söyledi:
“Fatih Ürek’ten sonra Onur Büyüktopçu’yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş...”
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."
Mehmet Ali Erbil’den Seda Sayan’a şok eden sözler!
15.06.2021 16:24 Magazin