Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."

Mehmet Ali Erbil, rahatsızlığı süresince kendisini arayıp sormayan Seda Sayan’a fena yüklendi:“Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor.”Erbil, Beyaz Magazin’de şunları söyledi:“Fatih Ürek’ten sonra Onur Büyüktopçu’yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş...”