Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a yüklendi: “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı..."

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şok cevap: "Evdeki masum kıza..."

Kavgaya Seren Serengil de dahil oldu!

Mehmet Ali Erbil-Seda Sayan kavgasında sulh sağlandı. Erbil yeni bir paylaşım yaparak Sayan'dan özür diledi:“Seda benim canımdır, kardeşimdir... Aramıza kimse giremez, girmesin de...”Mehmet Ali Erbil, kendisini hastalığı döneminde yalnız bıraktığı gerekçesiyle eski dostu Seda Sayan'a cephe almıştı. Erbil, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak Sayan'ı hedef almış ve “Geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" demişti.Bu açıklamaya kızan Seda Sayan da eski dostuna “Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır.” sözleriyle karşılık vermişti.