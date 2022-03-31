Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a: “Yedinci nikahına gidemezsem, sekizinciye giderim"

Mehmet Ali Erbil'den büyük itiraf: Emel Sayın ile aşk yaşadım!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'dan özür diledi!

Seda Sayan yedinci evliliğini yapıyor, Siz dörtte kaldınız. Sizin beş, altı olacak mı, sorusuna, “Ona yetişmeme daha çok var… Altıncıya gidememiştim. Nikahına daha çok var. Yedinciye kısmet dedim. Bak yedinci geldi… Şimdi yedinciye gidemezsem kısmet sekizinci nikahına giderim” yanıtını verdi.Zaman zaman genç isimlerle adı anılan Mehmet Ali Erbil “İlişkilerde yaş farkına nasıl bakıyorsunuz?” sorusunu da “Aşkın yaşı olmaz ki… Bu planlama, programlama değil… Aşkta yaş olmaz” diye yanıtladı.Erbil, “İlerde oğlunuzun sizin sektörde olmasını ister misiniz?” sorusuna da “Yok. İstemem. Onun başka düşünceleri var… Sanat, oyunculuk düşünmüyor… Başka sektör olabilir” cevabını verdi.“Serdar Ortaç popun kralı benim dedi. Komedi dünyasının kralı kim? Şov dünyasında kral kim?” sorusuna ise Erbil, “Kral olarak adlandırmak yanlış olur. Benim beğendiğim, benim güldüğüm Şafak Sezer var” yanıtını vererek Şafak Sezer’i onore etti.