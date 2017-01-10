Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..

Magazin - 10 Ocak 2017 18:23

Önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyen Mehmet Ali Erbil mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.Mehmet Ali Erbil muhabirlerin soruların üzerine sosyal medya paylaşımları olay yaratan ve son dönemde adı Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan kızı Yasmin ile açıklamalarda bulundu.Mehmet Ali Erbil, "Artık o kendi başına hareket ediyor" açıklamasında bulundu.Instagram hesabında 88 bin takipçiye ulaşan Yasmin, 21 yaşında fenomen oldu. Paylaştığı iddialı pozlarıyla herkesin beğenisini kazanan genç kıza birçok firmadan teklif geliyor.