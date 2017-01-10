Önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyen Mehmet Ali Erbil mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Mehmet Ali Erbil muhabirlerin soruların üzerine sosyal medya paylaşımları olay yaratan ve son dönemde adı Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan kızı Yasmin ile açıklamalarda bulundu.
Mehmet Ali Erbil, "Artık o kendi başına hareket ediyor" açıklamasında bulundu.
Instagram hesabında 88 bin takipçiye ulaşan Yasmin, 21 yaşında fenomen oldu. Paylaştığı iddialı pozlarıyla herkesin beğenisini kazanan genç kıza birçok firmadan teklif geliyor.
Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..
Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile eski evliliğinden olan 21 yaşındaki kızı Yasmin Erbil paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.Magazin - 10 Ocak 2017 18:23
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Mehmet Ali Erbil, Yasmin Erbil
MAGAZİN HABERLERİ
- Hayat Şarkısı 37. bölümünde neler olacak?
- Ünlüler Fethi Sekin için birleşti..
- Cesur, büyük bir tuzağın içinde!
- Jelena Karleusa kendini aştı!
- Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde yeni gelişme
- Deniz Çakır hayranlarıyla tartıştı: Sevmeyin beni!
- Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural'ı ailesine tanıştırdı!
- Ece Erken’den ‘Erhan Çelik’e platonik aşk besliyor’ haberlerine yanıt!
- İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
- Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti