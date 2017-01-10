Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..

Mehmet Ali Erbil, Nergis Kumbasar ile eski evliliğinden olan 21 yaşındaki kızı Yasmin Erbil paylaşımlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Magazin - 10 Ocak 2017 18:23
Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..
Önceki akşam yakın dostlarıyla birlikte yemek yiyen Mehmet Ali Erbil mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Mehmet Ali Erbil muhabirlerin soruların üzerine sosyal medya paylaşımları olay yaratan ve son dönemde adı Arda Turan ile aşk dedikodularına karışan kızı Yasmin ile açıklamalarda bulundu.

Mehmet Ali Erbil, "Artık o kendi başına hareket ediyor" açıklamasında bulundu.

Instagram hesabında 88 bin takipçiye ulaşan Yasmin, 21 yaşında fenomen oldu. Paylaştığı iddialı pozlarıyla herkesin beğenisini kazanan genç kıza birçok firmadan teklif geliyor.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tatil sonrası büyük şok var!
  • Ünlüler Fethi Sekin için birleşti..
  • Cesur, büyük bir tuzağın içinde!
  • Jelena yenge kendini aştı!
  • Angelına ve Brad sonunda anlaştı
  • "Sevmeyin beni!"
  • Ünlü çiftten sürpriz karar..
  • 'Platonik Aşk' haberine yanıt verdi!
  • İşte Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Boşanmaktan vaz mı geçtiler?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!
  • O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi!
  • "Kenan'a niyet İbrahim'e kısmet"
  • Derya Şensoy'dan o iddialara yanıt!
  • Gülben Ergen'in fotoğrafına Erhan Çelik'ten yanıt!
  • Müge Anlı yine zirve yaptı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ'u kar durduramadı
Cesur ve Güzel 9. bölüm 3. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..
  • Hayat Şarkısı'nda tatil sonrası büyük şok var!
  • Jelena Karleusa kendini aştı!
  • Ünlü çiftten sürpriz karar..
  • İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
  • Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi
Mehmet Ali Erbil'e kızı Yasmin Erbil sorulunca..