Mehmet Aslan gözaltında!

Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Magazin - 17 Ocak 2017 11:53

Fahrettin Aslan'ın oğlu olan ve oyunculuk da yapan Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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