Mehmet Aslan gözaltında!
Mehmet Aslan, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.Magazin - 17 Ocak 2017 11:53
Fahrettin Aslan'ın oğlu olan ve oyunculuk da yapan Mehmet Aslan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.
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