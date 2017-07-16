Mehmet Aslantuğ'un set arası tatili!

Eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can’la Bodrum’a tatil yapan Arzum Onan, kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

Magazin - 16 Temmuz 2017 12:45
Mehmet Aslantuğ'un set arası tatili!
Mehmet Aslantuğ, “Direniş Karatay” adlı yeni filminin çekimlerine verilen arada tatile çıktı.

Eşi Arzum Onan ve oğlu Can’la Bodrum’a giden ünlü oyuncu, önceki gün Sevgili 2 adlı teknesinde görüntülendi.

43 yaşındaki Arzum Onan kusursuz fiziği ile dikkat çekti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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