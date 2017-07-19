Mehmet bebeğin, hayat kahramanı oldu

Sinema - 19 Temmuz 2017 20:39

Minik Mehmet, Yurdusev'den nakledilen karaciğer parçasıyla hayata tutundu. Oğluna hiç tanımadıkları bir kişinin gönüllü verici olmasına çok şaşırdığını belirten anne Tuğba Demirbaş, "Sinem hanım, Mehmet'ime, bize hayat verdi. O bizim kahramanımız" dedi.İzmir'de ev kadını 27 yaşındaki Tuğba Demirbaş ile aynı yaştaki işadamı Adil Demirbaş, kızları 3 yaşındaki Büşra'dan sonra ikinci çocukları Mehmet'i 3 Nisan 2017'de kucaklarına aldı. Sağlıklı dünyaya gelen Mehmet, 2 aylık olduğunda ateşlenince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet'in kan değerleri kötü çıktı. Yapılan tetkikler sonunda Mehmet bebeğe nedeni belirlenemeyen akut karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Mehmet bebek İzmir Kent Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu günden güne kötüleşen Mehmet'e karaciğer nakli kararı alınırken, aileden donör bulunamadı. Bunun üzerine dayı Hüsamettin Alemdar, minik yeğeninin durumunu sosyal medyadan duyurdu, acil gönüllü karaciğer donörüne ihtiyaçları olduğunu bildirerek, yardım çağrısında bulundu. Yardıma koşanlar içinde Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi'nde görev yapan veteriner hekim, 1 çocuk annesi Sinem Yurdusev uygun bulunurken, etik kuruldan da onay çıktı. Geçen 22 Haziran'da operasyon yapıldı. Doç.Dr. Murat Kılıç, Opr.Dr. Cahit Yılmaz, Opr.Dr. Kamil Kılıç, Opr.Dr. Rasim Farajov ve Opr.Dr. Zaza Lakobadze'den oluşan ekip tarafından Sinem Yurdusev'den alınan karaciğer dokusu, minik Mehmet'e başarıyla nakledildi. Önce Yurdusev, ardından da Mehmet bebek taburcu edildi."HİÇ TANIMADIĞIMIZ BİRİ OĞLUMUZA HAYAT VERDİ"Bir mucizenin gerçekleştiğini belirten anne Tuğba Demirbaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:"Oğlum Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken doktorlar anneme, Mehmet'in durumunun kötü olduğunu, ümit olmadığını söylemiş. Böylesine büyük bir üzüntü yaşarken ailemizden hiçbir verici bulunamaması bizi daha büyük çaresizliğe itti. Kardeşim bu çaresizliğimizi sosyal medyada duyurmuş. Çok gelen oldu. Kimi kan arandığını sanmış, kimi yara izi kalacak diye vazgeçti. 'Ancak bayramdan sonra gelebilirim' diyen, maddi çıkar peşinde olanlar oldu. Her geçen gün umutlarımız azalırken, Balıkesir'den arandık. Sahurda yola çıkacaklarını söyleyen Sinem Yurdusev, eşi Ömer Yurdusev ve henüz 2 yaşındaki oğlu Ubeydullah ile geldi. Sinem hanımı görür görmez, içime doğdu, oğlumu kurtaracağını hissettim. Doktorlarımız uygun bulunca nakil gerçekleşti. Nakil sürecinde eşi ve oğlu kayınvalidemlerde kaldı. Oğlu 'Dede', 'Babaanne' demeye başlamış. Bir aile gibi olduk. İğneden korkuyormuş, nakil ameliyatına girdi. O çok cesur bir insan. Mehmet'ime, bize hayat verdi. O bizim kahramanımız. Önce Allah, sonra O ve doktorlarımız sayesinde Mehmet'im sağlığına kavuştu."Baba Adil Demirbaş ise etik kurulda yaşadıklarını anlatıp, "Bana Sinem hanımın yaptığını yapıp yapamayacağımı sordular. Gerçekten de bir insanın hiç tanımadığı birine canından parça vermesi kolay bir şey değil. O ana kadar böyle bir şeyi yapabilmeyi hiç düşünmediğimi söyledim. Ama Sinem hanım sayesinde sadece ben değil tüm ailem daha duyarlı hale geldik. Sinem hanım ve ailesine minnettarız, çok teşekkür ediyoruz" dedi."BEN BİR ANNEYİM, AYNI ŞEYİ YİNE YAPARIM"Mehmet bebeğin 'hayat kahramanı' olarak nitelendirilen veteriner hekimlik yaptığı Balıkesir Altıeylül Belediyesi'nde Başkan Zekai Kafaoğlu tarafından plaketle ödüllendirilen Sinem Yurdusev ise şunları söyledi:"Yardım çağrısını ilk gördüğümde, 'Bu bebeği kurtarabilirim' dedim. Eşime yardım etmek istediğimi söyledim, 'Hemen gideriz' dedi. Ailenin önce hangi ilde olduğunu öğrendim. Kent Hastanesi'ne geldiğimizde aile şaşkınlık içindeydi, kimse inanamıyordu. Sonuçlar olumlu çıkınca bir daha sordular, ben her şeyi, risklerini bilerek geldiğimi söyledim. Oğlumun hep bir süt kardeşi olmasını isterdim. Hem oğluma sütkardeş olması hem de Mehmet'in benim hücrelerimle nakil öncesi tanışması için emzirme izni istedim, kabul ettiler. Mehmet'in nakil öncesi sütannesi oldum. Etik kurulda neden gönüllü olduğumu sordular, 'Benim de çocuğum var, onun başına bir şey gelse, çaresiz kalsam ne yaparım' dedim. Çaresizliği bilmek gerek. 5 günde iyileşip taburcu oldum. Nakil nedeniyle oğlumu sütten kestim, nakil sürecinde ağabeyimin Malatya'da düğünü vardı gidemedim. Olsun, ben çok mutluyum. Mehmet iyi. Bir daha olsa yine yaparım."NAKİL OLAN EN KÜÇÜK BEBEK 15 GÜNLÜKİzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakil Bölümü Başkanı Doç.Dr. Murat Kılıç, nakillerle ilgili bilgi verdi. Kılıç, Kent Hastanesi'nde 8 yılda 1000'e yakın karaciğer naklinin 284'ünü bebek ve çocuk hastalar için gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugüne kadar nakil yaptıkları en küçük bebeğin 15 günlük olduğunu vurgulayan Kılıç, "Merkezimiz bebek ve çocuk karaciğer nakillerinde Avrupa ve dünyanın önde gelen merkezlerindendir. Yeni doğan, düşük kilolu ve acil vaka olarak pek çok bebeğe nakil yaptık. Mehmet bebek de nakil yaptığımız en küçük bebeklerden biri. Nakil olduğunda 2.5 aylıktı. Akut karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil olduğu için kronik hastalar gibi bekleme şansı da yoktu ve nakil olmasaydı birkaç gün içinde kaybedilme durumu söz konusuydu. Etik kurul kararıyla aile dışı donörden nakil yapıldı. Hem verici hem Mehmet çok iyi, şifayla taburcu ettik" dedi.DHA