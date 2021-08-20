Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' sorusu!

Hadise'yi tanımakta zorlandılar; "Bu kim?"
Dinçerler gelen sorulara,"Arkadaşlar ben hiç özel hayat konuşmadım, teşekkür ederim. Hayatımız gayet iyi, her şey yolunda" demekle yetindi.
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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in aşkı ilk olarak Bodrum'da ortaya çıkmıştı. Çift daha sonra Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'da tatil yapmıştı.
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