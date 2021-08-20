Mehmet Dinçerler'e 'Hadise' sorusu!

Hadise'yi tanımakta zorlandılar; "Bu kim?"

Hadise'yle yaşadığı sürpriz aşkla gündeme gelen iş insanı Mehmet Dinçerler önceki gün Rus müzisyen Evgeny Grinko'nun Kuruçeşme Açık Hava Sahnesi'ndeki konserini izledi. Konser öncesi magazin muhabirleriyle karşılaşan iş insanına doğal olarak Hadise'yle yaşadığı aşk soruldu.Dinçerler gelen sorulara,"Arkadaşlar ben hiç özel hayat konuşmadım, teşekkür ederim.