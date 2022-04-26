Hadise'den sevgilisinin bu paylaşımına yorum gecikmedi: "Dünyadaki en sevdiğim yer."
Mehmet Dinçerler'in aşk dolu paylaşımına Hadise'den yorum!
Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hadise ise "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.
26.04.2022 16:53 Magazin
Hadise'den sevgilisinin bu paylaşımına yorum gecikmedi: "Dünyadaki en sevdiğim yer."