Mehmet Dinçerler'in aşk dolu paylaşımına Hadise'den yorum!

Mehmet Dinçerler, geçtiğimiz günlerde Hadise ile gittiği New York'ta çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Dinçerler, Hadise'nin kendisine sarıldığı pozu "Burayı seviyor" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Hadise ise "Dünyadaki en sevdiğim yer" yorumunu yazdı.

26.04.2022 16:53 Magazin

Mehmet Dinçerler'in aşk dolu paylaşımına Hadise'den yorum!
Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Evlilik yolunda ilerleyen ikili geçtiğimiz günlerde New York'ta tatil yapmıştı. Mehmet Dinçerler bu tatilde Hadise'yle verdiği bir pozu Instagram'a yükledi. Ünlü iş insanı sevgilisinin kendisine sarıldığı kareyi "Burayı seviyor" notuyla paylaştıç

Hadise'den sevgilisinin bu paylaşımına yorum gecikmedi: "Dünyadaki en sevdiğim yer."

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