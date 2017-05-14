"Fi" dizisinde oynayan Mehmet Günsür, önceki gecce Şişli’de bir mekan çıkışı görüntülendi.
Uzun saçları, sırt çantası, kaşkol ve ceketiyle ‘hippi’ tarzındaydı. Oyuncu, “Eşim Katerina bu halimi çok beğeniyor. Dizi bittikten sonra da bir süre böyle takılacağım. Beni daha genç gösteriyormuş” dedi.
Mehmet Günsür’ün eşi, İtalyan yönetmen Katerina Mongio.
Mehmet Günsür: Eşim çok beğeniyor
Önceki gecce Şişli'de bir mekan çıkışı görüntülenen Mehmet Günsür, ilginç bir itirafta bulundu.Magazin - 15 Mayıs 2017 08:00
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