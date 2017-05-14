Mehmet Günsür: Eşim çok beğeniyor

Magazin - 15 Mayıs 2017 08:00

"Fi" dizisinde oynayan Mehmet Günsür, önceki gecce Şişli’de bir mekan çıkışı görüntülendi.Uzun saçları, sırt çantası, kaşkol ve ceketiyle ‘hippi’ tarzındaydı. Oyuncu, “Eşim Katerina bu halimi çok beğeniyor. Dizi bittikten sonra da bir süre böyle takılacağım. Beni daha genç gösteriyormuş” dedi.Mehmet Günsür’ün eşi, İtalyan yönetmen Katerina Mongio.