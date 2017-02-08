Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!

Magazin - 08 Şubat 2017 14:03

"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!

Mekan çıkışı etrafı sokak çalgıcıları ve çiçekçilerle çevrilen ünlü oyuncu, “Gönlünden ne koparsa” diyerek para isteyen çiçekçiye “Gönlümden bu kadar koptu” deyip 150 TL verdi.KAYNAK: hurriyet.com.tr