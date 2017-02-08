Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
Ozan Güven, Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı “Fi Çi Pi” dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Mehmet Günsür, önceki gecce Asmalımescit’teydi.
Magazin - 08 Şubat 2017 14:03
Mekan çıkışı etrafı sokak çalgıcıları ve çiçekçilerle çevrilen ünlü oyuncu, “Gönlünden ne koparsa” diyerek para isteyen çiçekçiye “Gönlümden bu kadar koptu” deyip 150 TL verdi.
"Fİ,Çi,Pi" dizisinden ilk fotoğraflar geldi!
KAYNAK: hurriyet.com.tr
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