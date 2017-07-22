Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in birinci yardımcısı oldu

Beşiktaş'ın milli futbolcusu, A Milli Takım'ın eski antrenörü Mehmet Özdilek, yeniden Ay-yıldızlı sayfayı açtı.

Futbol - 22 Temmuz 2017 16:26
Mehmet Özdilek, Fatih Terim'in birinci yardımcısı oldu
Bir süre önce Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelen Özdilek (Şifo Mehmet), her konuda anlaştı ve Terim'in birinci yardımcılığına getirildi. Yarın ya da salı günü Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Ali Dürüst ile beraber sözleşme imzalayacak olan Özdilek, Doğan Haber Ajansı'na (DHA), "Allah bana bu görevi ikinci defa vermeyi nasip etti. 2006'da yaşanan kötü olayları aklıma dahi getirmek istemiyorum ama tamamen silip yeni bir sayfa açacağımdan eminim. Bundan sonra iki ana hedeflerimden bir tanesi Ay-yıldızlı formaya uzun süre hizmet etmek, ya da nice başarılar yaşadığım Beşiktaş'ta hoca olmak" dedi.

Kaynak:DHA
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