Heyecan dolu sahneleri ve hikayesiyle dikkat çeken ‘İçimdeki Fırtına’da 'Galip Erbal' karakterine hayat veren usta oyuncu Mehmet Özgür, müebbet hapis cezası almış, tüm sevdiklerini kaybetmiş, geçmişi bilinmeyenlerle dolu, takıntılı ve hayatta kalmak için tüm gücüyle çok az kişinin bildiği kendine ait sebepleri olan bir mafya üyesini canlandırıyor.
Yapımını Aslan Film’in yaptığı, senaryosunu İpek Kadılar'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca’nın üstlendiği ‘İçimdeki Fırtına’nın oyuncu kadrosuna usta oyuncu Mehmet Özgür’de dahil oldu.
Genel Hikaye ;
Tüm çocukluklarını birlikte, dayanışma içerisinde geçiren iki kız kardeşin zamanla birbirinin can düşmanı olmasını anlatan hikaye, hiç beklenmedik olayların birbiri ardına gelmesi, geçmiş sırların ortaya çıkması ile bambaşka bir derinlik kazanır.
Birbirinin tüm huylarını, zaaflarını bilen iki kardeş, kıyasıya girdikleri gizli savaşta tüm zekalarını kullanacak ve birbirlerini can evinden vurmak için sahip oldukları imkanları ortaya serecektir. Oysa bu savaş ikisi arasında kalamayacak kadar büyüktür. Bilmeden, geçmişin üzerine çekilmiş olan bir perdeyi aralamış, gözlerden gizlenmiş pek çok sırrın su yüzüne çıkmasına sebep olmuşlardır. Onların dahi kontrol edemeyeceği eski hesaplar devreye girdikçe kardeşler birbirlerini yıkmakla, birlikte hareket etmek arasında sık sık bocalayacaktır.
Mehmet Özgür ‘İçimdeki Fırtına’da
Başrollerini Merve Boluğur, Yusuf Çim, Gizem Karaca, Burak Yamantürk, Levent Can, Tarık Pabuççuoğlu ve Hatice Aslan’ın paylaştığı ‘İçimdeki Fırtına’ dizisinin 18 Şubat Cumartesi akşamı Star Tv'de ekrana gelecek olan 2. bölümünde, başarılı oyuncu Mehmet Özgür sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşuyor.Dizi - 15 Şubat 2017 12:23
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