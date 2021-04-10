Mehtap Ar hayatını kaybetti

Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar, 64 yaşında akciğer kanseri nedeniyle sabaha karşı saat 3.30'da hayatını kaybetti. Mehtap Ar, ocak ayından bu yana yoğun bakımda bulunuyordu. Mehtap Ar, hastalığının artması sonucu 26 Ocak'ta yoğun bakıma kaldırılmıştı.13 yıl önce yakalandığı rahim ağzı kanserini yenen Mehtap Ar, iki yıl önce de akciğer kanserine yakalanmıştı. Hastalığının tedaviye olumlu cevap vermesiyle kendini iyi hisseden Mehtap Ar, Bodrum'a giderek ablasıyla birlikte tatil yapmıştı.Ne var ki hastalığın vücuduna yayılmasıyla doktorları Mehtap Ar'ı 8 Ocak'ta hastaneye yatırmıştı. Ar, sonraki günlerde durumunun kötüleşmesiyle yoğun bakıma alınmıştı.Müjde Ar, kardeşinin doğum günü olan 6 Nisan'da sosyal medyadan "Canım biriciğim, kardeşim, kalbimin yarısı her şeyim, bir an önce iyileş" şeklinde duygusal bir mesaj yayımlamıştı.