Melike İpek Yalova ayrılık iddialarını doğruladı: "Ortak kararımız!"

Gültan’la 7 yıldır beraber olan Yalova, ayrılık kararını birlikte aldıklarını söyledi: “Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık.”Oyuncu, boşanma sürecinin sessizce gerçekleşmesini istediğini belirtti: “Bu süreci yönetirken ailelerimizin incinmemesi birinci önceliğimiz. Sevdiğimiz insanları korumak adına, bu konunun hak ettiği medeniyet çerçevesinde sakin ve sessizce ilerlemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” [Kaynak: hurriyet.com.tr]