Melis İşiten: “Çalışan anne olmayı seviyorum”

“Mert Vidinli’yle Sıkıştıran Sorular” programının bu haftaki konuğu Melis İşiten oldu.İşiten, Youtube’u sevdiğini ve samimi insanları izlemekten keyif aldığını ancak kendi kanalını açmayı düşünmediğini, şimdilik sadece konuk olarak katılmayı sevdiğini açıkladı. Elinin lezzetli olduğunu ve kızına yemek yapmasının onun için kıymetli olduğunu dile getiren İşiten, yemeklerden en iyi yaprak sarma yaptığını söyledi. Düzenli olarak pilates yaptığını, cilt bakımı için kahve ve limon peelingi uyguladığını ve cildi için çok fazla su içtiğini belirten Melis İşiten, yeni projelere vakit ayırdığını ve ileride romantik komedide oynamak istediğini dile getirdi.Oyuncu olmanın diğer mesleklerden hiçbir farkı olmadığını ifade eden İşiten, 5 yaşındaki kızı Ada’nın bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti. Kendisi de çalışan bir annenin kızı olduğunu söyleyen Melis İşiten, “Her meslek aynı, herkes sabah çıkıyor, akşam geliyor. Bizim saatlerimiz biraz daha dengesiz. Ben çalışan anne olmayı seviyorum. Kızımın doğduğu ilk yıllarda dışarıdayken vicdanen rahat olmuyordum. Fakat Ada çok anlayışlı bir çocuk, o bu durumu normalleştirdi. Aynı zamanda ben sosyalleşmeyi çok sevdiğim için Ada’nın yanına geldiğimde çocuk da o enerjiyi hissediyor, senden gelen mutluluğu alıyor. Biz bu şekilde uyum sağladık” dedi.Hem yazmayı hem de paylaşmayı çok sevdiğini söyleyen İşiten “Benim bir hayatım, duruşum, dönüşümüm ve değişimim var. Ben de bunu anlatmayı seviyorum. Yazmamın en büyük sebebi kendimi iyi hissetmem. Bunun yanında eğer birisini güldürebiliyorsam, kendini iyi hissettirebiliyorsam daha da mutlu oluyorum. Herkese her şeyi anlatmakta bir mahzur görmüyorum. Kötüysem kötü olduğumu da paylaşıyorum ve bunu bir zayıflık olarak görmüyorum. Ben mutlu olmanın hayatta bir tercih olduğunu düşünüyorum ve bunu anlatmaya çalışıyorum” dedi.Mert Vidinli’nin hiç linç yedin mi sorusunu linç benim olayım diyerek esprili bir dille cevaplayan Melis İşiten, “Konunun bazen benimle hiç alakası bile olmuyor, başka birinin dünyasında bile linç yiyorum. Artık çok alıştım. Etrafımda mizah yönü kuvvetli insanlar olduğu için buna gülmeye başladık. İlk başta böyle değildi, benden ne istiyorsunuz diyordum. Şimdi kötü konuşan kişiye bu benimle ilgili değil bu senin hayatınla ilgili bir problem diyorum” diye konuştu.