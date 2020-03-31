Şu anda hepimizin mücadele ettiği corona virüs salgını nedeniyle evde kitap okuyarak ve film izleyerek zamanını geçirdiğini söyleyen Melis Sezen, “Bugünleri en kısa zamanda atlatacağız” şeklinde konuştu.Röportajda son dönem ilişkilerine de değinen Sezen, "İnsanlar artık karşısındakini dinlemek ve anlamak için çaba sarf etmiyor. Teknoloji bu kadar gelişmemişken bir mektup, bir gülümseme ya da bir bakış çok daha kıymetliydi" dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)