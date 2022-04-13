Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in Koç Üniversitesi’nden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.
Melis Sezen, erkek arkadaşıyla görüntülenince şok oldu
Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle yıldızı parlayan Melis Sezen kalbini Mehmet Uygun’a kaptırdı. Uygun’un Türkiye’nin sayılı gayrimenkul zenginlerinden Tatlıcı ailesinin torunu olduğu öğrenildi.
13.04.2022 10:23 Magazin
Ünlü oyuncunun yanındaki kişinin, Sezen’in Koç Üniversitesi’nden arkadaşı, Taha Tatlıcı’nın yeğeni Mehmet Uygun olduğu ortaya çıktı.