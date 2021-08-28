Melis Sezen sezonu bu pozla kapattı!

Son dönemin popüler oyuncularından olan Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la başrolü paylaştığı 'Sadakatsiz'in yeni sezon çekimleri nedeniyle Bodrum'daki tatil sezonunu bitirdi. Güzel oyuncu, İstanbul'a dönmeden önce verdiği pozu "Kapanış" notuyla Instagram'dan paylaştı.1.2 milyon takipçisi bulunan Sezen'in bu karesi yaklaşık 90 bin beğeni aldı.