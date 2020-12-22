Melis Sezen ve Murat Dalkılıç aşk iddiaları için ne dedi?

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç bir süre önce ayrılmalarına rağmen sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeye devam ediyordu. Fakat önceki gün Dalkılıç eski sevgilisini takibi bıraktı. Ünlü şarkıcının bu hamlesinden sonra ise ortaya atılan iddia sosyal medyayı karıştırdı.Murat Dalkılıç'ın "Dünya Hali" isimli filmde birlikte kamera karşısına geçtiği Melis Sezen'le aşk yaşamaya başladığı ve Hande Erçel'i de yeni sevgilisi istemediği için takipten çıktığı konuşulmaya başlandı.Bunun üzerine hem Melis Sezen hem de Murat Dalkılıç aşk iddialarını yalanladı. Sezen, "Bugün çıkan haberler asılsızdır. Hayatımda kimse yok" dedi.Murat Dalkılıç ise "Benim de yok" mesajını paylaştı.