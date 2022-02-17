Melis Sezen'den Burak Sergen'e veda paylaşımı

BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz', her çarşamba akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı dizi, son olarak 49'uncu bölümüyle ekranlara geldi.Sadakatsiz son bölümde; Aras'la tartışan Haluk'un kalp krizi sonucu vefat etmesi herkesi şoke etti. Hal böyle olunca 'Haluk'a hayat veren Burak Sergen de diziden ayrıldı.Dizide 'Derin Güçlü'yü canlandıran Melis Sezen de babası rolündeki Sergen'e; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Sette çekilen bir fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel oyuncu, paylaşımına; "Burak abim seni çok seviyorum. İyi ki varsın iyi ki. Çok kıymetlisin çok" notunu düştü.'Sadakatsiz'in 'Gönül Güçlü'sü Gözde Seda Altuner de partnerine; "Canım Burak abim. Bir okul daha bitirmiş gibiyim. Çok teşekkür ederim" diyerek veda etti. Caner Cindoruk da Burak Sergen ile fotoğrafını "Dayım" diyerek paylaştı.