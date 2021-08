Melis Sezen'den itiraf: "Benim için çok özel"

Yeni ikili; Barış Arduç ve Melis Sezen

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız görüntülenince...

Melis Sezen'in sıfır makyaj pozu olay oldu!

'Derin' karakterinden çok şey öğrendiğini dile getiren Melis Sezen, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin’inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel" ifadelerini kullandı.'Sadakatsiz' dizisinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden oyuncu, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin’den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu" dedi.Güzel oyuncu, "Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.