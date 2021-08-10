Melis Sezen'den itiraf: "Benim için çok özel"

Yeni ikili; Barış Arduç ve Melis Sezen
"DERİN'DEN NEFRET EDİYORLARDI"
'Sadakatsiz' dizisinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden oyuncu, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin’den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu" dedi.
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Güzel oyuncu, "Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
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