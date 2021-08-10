Melis Sezen'den itiraf: "Benim için çok özel"

Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde rol alan Melis Sezen, Instyle dergisine dizide canlandırdığı 'Derin' karakteriyle kurduğu özel bağdan da bahsetti.

10.08.2021 18:01 Dizi Galeri

Melis Sezen'den itiraf: "Benim için çok özel" 'Derin' karakterinden çok şey öğrendiğini dile getiren Melis Sezen, "Derin bana çok şey yaşattı ve çok fazla şey öğretti. Çok engebeli bir yolculuk Derin’inki. Duyguları ve içgüdüleriyle hareket eden genç bir kadın. İnandığının peşinde koşarken kendini kaybediyor. Her an yaşayan, dönüşen Derin. Dönüşümlerin kadını. Kalbim her an onunla atıyor, çok seviyorum onu, benim için çok özel" ifadelerini kullandı.

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"DERİN'DEN NEFRET EDİYORLARDI"

'Sadakatsiz' dizisinin ilk bölümleri yayınlandıktan sonra çok sert tepkiler aldığını itiraf eden oyuncu, "Başta çok sert tepkiler aldım. Derin’den nefret ediyorlardı. Derin’le doğrudan konuşan, ona sayıp söven bir sürü yorum vardı. Bazen Derin’le beni karıştırdıkları bile oluyordu" dedi.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız görüntülenince...



Güzel oyuncu, "Bölümler ilerleyince Derin’i anladığını söyleyen, Derin’le aynı durumda kalmış birçok kadından mesajlar da aldım. Derin’i daha iyi tanıdıkça çok kişinin empati kurabilmesine çok mutlu oldum. Tepkiler gördükçe, insanlarda duygu uyandırdığını gördükçe Derin’in yaşadığını anlıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

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