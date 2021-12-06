Melis Sezen'in ödül konuşması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Altın Kelebek Ödülleri Töreni'nde ödülü almak için sahneye çıkan 'Sadakatsiz' dizisinin Derin'i Melis Sezen, yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezen, "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın lütfen. Artık inmem lazım." ifadelerine kullandı. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.İşte o görüntü: