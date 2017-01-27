Melisa Aslı Pamuk'tan Fahriye Evcen itirafı!

Melisa Aslı Pamuk, rol arkadaşı Burak Özçivit'in sevgilisi olan Fahriye Evcen için açıklamalarda bulundu.

Magazin - 27 Ocak 2017 17:32
Melisa Aslı Pamuk'tan Fahriye Evcen itirafı!
Kara Sevda dizisinde Asu karakterini canlandıran tescilli güzel Melisa Aslı Pamuk önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

Pamuk, aile fertleri ile kadın giyim mağazalarını gezerek alışveriş yaptıktan sonra alışveriş merkezindeki bir kafede kahve içerek yorgunluk attı.

Mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Pamuk, "Burak Bey’in sevgilisi Fahriye Evcen seti hiç ziyaret etti mi?" sorusuna "Hayır" cevabını verdi.

Melisa Aslı Pamuk muhabirlerin Fahriye Evcen'in oyunculuğu ile ilgili sorduğu sorulara da "Fahriye’nin oyunculuğunu hiç izlemedim, o nedenle yorum yapmayacağım. İyidir herhalde işleri yürüdüğüne göre" cevabını verdi.





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