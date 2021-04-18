Melisa Döngel-Guido Senia arasında neler oluyor?

Şeyma Subaşı’yla ilişkisiyle tanınan İtalyan DJ Guido Senia, Melisa Döngel’i Instagram’da takibe alıp; bikinili pozuna hem şimşek emojisi koymuş hem de beğenmişti. Senia'nın yorumuyla şaşkına dönen 21 yaşındaki güzel oyuncu da bu yoruma emojiyle karşılık vermişti.Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Döngel ile Senia, Antalya’da bir araya geldi. Ancak yıldırım hızında başlayan aşk, aynı hızda sona erdi. Birlikte geçirdikleri birkaç günün ardından ünlü DJ Meksika-Tulum’a gittiği, Döngel'in de Alaçatı’ya geçerek tatiline yalnız devam ettiği iddia edildi