Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddia edilen Jose Sosa eşinden ayrıldı!

Adı bir dönem oyuncu Melisa Döngel ile anılan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Jose Sosa'nın özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı. Carolina Alurralde, eşi Jose Sosa'yı terk etti. Şarkıcı Carolina Alurralde, 18 yıllık ilişkilerinin son bulduğunu Arjantin basınına açıkladı.Alurralde, yaptığı açıklamada, “Jose’den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz” dedi.“Birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye’de, benimki ise burada” diyen Alurralde, ayrılık kararının kolay olmadığını anlattı.Alurralde, “Sürekli, her yerde ağladım. Çünkü bir aşk hikayesiydi. O benim arkamda ben de onun arkasındayım. Ortada bir skandal yok” diye konuştu.Jose Sosa'nın adı geçtiğimiz aylarda oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, "Fenerbahçe'nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım" diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.