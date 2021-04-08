İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci sevgilisi Umut Evirgen, önceki gün Emirgan'da görüntülendi. Güzel havanın keyfini çıkaran Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, Boğaz'a karşı sohbet edip romantik dakikalar yaşadı. Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen, birbirine olan aşkı gözlerden kaçmadı.
Umut Evirgen, Tuba Büyüküstün'den ayrıldıktan sonra Melisa Şenolsun'la aşk yaşamaya başlamıştı.
Melisa Şenolsun ve Umut Evirgen'in aşk bakışı!
Oyuncu Melisa Şenolsun ve işletmeci Umut Evirgen, önceki gün Emirgan’daki bir kafede görüntülendi. Güneşli havada Boğaz’a karşı romantik dakikalar yaşayan sevgililerin aşk dolu bakışmaları objektiflere yansıdı.
08.04.2021 11:22 Magazin