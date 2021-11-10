Melisa Şensolsun, 'Masumlar Apartmanı'nına veda mı ediyor?

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar'ın başrollerde olduğu Masumlar Apartmanı'ndan dizi hayranlarını üzecek haber geldi.Dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya'nın hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.İlerleyen bölümlerde Rüya'nın hikayesinin son bulmasıyla Melisa Şenolsun diziye veda edecek.