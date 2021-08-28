Melisa Sözen’den yeni dizi…

Kırmızı Oda dizisindeki oyunculuğuyla kendisine bir kez daha hayran bırakan Melisa Sözen, yeni projesinin çekimlerine başladı.Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sözen’in Netflix için çekilen “Biz Kimden Kaçıyorduk Anne” adlı dizisinin yapım şirketi 1441 Yapım..Dizinin yönetmen koltuğunda daha önce Kaygı adlı filmiyle birçok ödülün sahibi olan Ceylan Özgün Özçelik oturuyor.Dizi Perihan Mağden’in aynı isimli kitabından uyarlandı.Dizinin senaryosuna ise başarılı kalem Ertan Kurtulan imza atıyor.8 bölümlük dizinin çekimleri bugün Kapadokya’da başladı.